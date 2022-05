Catasto, arriva l’intesa nella maggioranza: cosa prevede la nuova riforma (Di venerdì 6 maggio 2022) È dallo scorso ottobre che proseguono le tensioni nell’esecutivo dopo l’approvazione del disegno di legge delega per la riforma fiscale. Uno dei punti della riforma, la revisione del Catasto, aveva infatti provocato l’uscita anticipata dei ministri della Lega dal CdM del 5 ottobre e la conseguente assenza durante le votazioni. La diatriba è poi proseguita in Parlamento, dove si sta esaminando il DdL la cui discussione è stata diverse volte rimandata. nella serata del 5 maggio è arrivato l’annuncio sull’accordo all’interno della maggioranza per sbloccare l’impasse sulla delega. Il testo potrà quindi proseguire il suo iter. Il testo originale della riforma prevede due fasi, la prima intende modificare e modernizzare gli strumenti di individuazione e di ... Leggi su leggioggi (Di venerdì 6 maggio 2022) È dallo scorso ottobre che proseguono le tensioni nell’esecutivo dopo l’approvazione del disegno di legge delega per lafiscale. Uno dei punti della, la revisione del, aveva infatti provocato l’uscita anticipata dei ministri della Lega dal CdM del 5 ottobre e la conseguente assenza durante le votazioni. La diatriba è poi proseguita in Parlamento, dove si sta esaminando il DdL la cui discussione è stata diverse volte rimandata.serata del 5 maggio èto l’annuncio sull’accordo all’interno dellaper sbloccare l’impasse sulla delega. Il testo potrà quindi proseguire il suo iter. Il testo originale delladue fasi, la prima intende modificare e modernizzare gli strumenti di individuazione e di ...

