Advertising

RaiNews : “Uomini e donne giacciono vicini nella stessa stanza d'ospedale in un groviglio di barelle contro ogni regola del d… - LegaSalvini : NAPOLI, CAOS AL PRONTO SOCCORSO DEL CARDARELLI TRA FILE E BARELLE. LA LEGA ATTACCA: “DE LUCA HA FALLITO”, #SALVINI… - mattinodinapoli : Caos Cardarelli a Napoli, si corre ai ripari: ?via 100 pazienti dal pronto soccorso, più spazio tra le barelle - wireditalia : I disagi nel pronto soccorso dell’ospedale più grande del Sud Italia hanno portato alla lettera di dimissioni di 25… - infoitinterno : Caos barelle Cardarelli, la denuncia dei medici: “Emergenza annunciata” -

Pronto Soccorso deldi Napoli: ètra i medici Il Pronto Soccorso del Cardarell i è finito nel. La causa è il sovraffollamento denunciato dagli stessi medici. Infatti, 25 medici ...Alsono tornata, per sfida, ma anche per dare loro la possibilità di riscattarsi ma niente, mi hanno dimessa senza far nulla, senza avere il coraggio di dirmelo in faccia e ovviamente con ...«Stiamo lavorando per risolvere questa emergenza e cancellare quelle immagini che fanno male». Lo dice il presidente della giunta regionale della Campania, Vincenzo De Luca, nel corso del consueto app ...Sono attualmente un'ottantina i pazienti al pronto soccorso dell'Ospedale Cardarelli di Napoli, circa 100 in meno rispetto a questa mattina. Un taglio enorme dovuto all'immediato ...