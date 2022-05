Boxe: Canelo Alvarez cerca un’altra impresa, c’è Dmitry Bivol per il Mondiale WBA dei mediomassimi (Di venerdì 6 maggio 2022) Canelo Alvarez ci prova un’altra volta. Il tentativo di prendersi un titolo Mondiale nella quinta categoria di peso in carriera, nello specifico quella WBA dei mediomassimi, è davanti a lui. Ma c’è un avversario da superare, e anche ingombrante: Dmitry Bivol, russo, ma nato nel Kirghizistan. Guarda in streaming live Canelo-Bivol su DAZN Il messicano tenta di diventare il sesto uomo a diventare Campione del Mondo in cinque differenti categorie, un’impresa che lo porterebbe ben oltre i limiti di una leggenda che, in patria e fuori, s’è già ampiamente costruito. Pugile esperto con i suoi 31 anni, Bivol non è tipo da farsi impressionare tanto facilmente: 19 vittorie di cui 11 per KO, una cintura che ... Leggi su oasport (Di venerdì 6 maggio 2022)ci provavolta. Il tentativo di prendersi un titolonella quinta categoria di peso in carriera, nello specifico quella WBA dei, è davanti a lui. Ma c’è un avversario da superare, e anche ingombrante:, russo, ma nato nel Kirghizistan. Guarda in streaming livesu DAZN Il messicano tenta di diventare il sesto uomo a diventare Campione del Mondo in cinque differenti categorie, un’che lo porterebbe ben oltre i limiti di una leggenda che, in patria e fuori, s’è già ampiamente costruito. Pugile esperto con i suoi 31 anni,non è tipo da farsi impressionare tanto facilmente: 19 vittorie di cui 11 per KO, una cintura che ...

