Bayern Monaco | Nagelsmann | «Rinnovo Lewandowski? Abbiamo bisogno di una cosa»

(Di venerdì 6 maggio 2022) Julian Nagelasmann, tecnico del, ha parlato del possibiledi Robert: le sue dichiarazioni Julianha fatto il punto suldi Robertcon il. LE PAROLE – «Ho già chiesto se è stata una bella conversazione e mi hanno detto di si, ma non so altro. Sappiamo tutti che Pini (il procuratore ndr.) è una persona a cui piace negoziare. Serve pazienza e per me non è un problema perchè è uno dei miei punti di forza». L'articolo proviene da Calcio News 24.

La Gazzetta dello Sport

Julian Nagelasmann, tecnico del, ha parlato del possibile rinnovo di Robert Lewandowski: le sue dichiarazioni Julian Nagelsmann ha fatto il punto sul rinnovo di Robert Lewandowski con il. LE PAROLE - "Ho ...Primo addio, primo acquisto. Ila fine stagione perderà a parametro zero Niklas Süle (andrà al Borussia Dortmund), ma ha trovato anche il sostituto: il prossimo 30 giugno si svincolerà dall'Ajax Noussair Mazraoui, ... Mazraoui vola a Monaco per sposare il Bayern. Beffate Juventus e Napoli Tra domani, sabato 7, e domenica 8 maggio, saranno cinque gli incontri di Bundesliga in onda in diretta su Sky e in streaming su NOW. ln Germania si giocano le gare della 33ma e penultima giornata del ...Raffaele Auriemma, giornalista, ha rilasciato alcune dichiarazioni ai microfoni di Radio Marte, sul futuro di Dries Mertens e tornando sull’esperienza di Ancelotti a Napoli: "Hai già perso il capitano ...