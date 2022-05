Viabilità Roma Regione Lazio del 05-05-2022 ore 20 | 30

Leggi su romadailynews

(Di giovedì 5 maggio 2022)DEL 5 MAGGIOORE 20.20 MARCO CILUFFO UN SALUTO DA MARCO CILUFFO APPUNTAMENTO CON IL TRAFFICO IN TEMPO REALE UN SERVIZIO DELLAVIABILITA’ REGOLARE IN ENTRAMBE LE CARREGGIATE DEL RACCORDO ANULARE SI STA IN CODA SULLA CCRISTOFORO COLOMBO ALTEZZA VITINIA VERSO OSTIA SULLA PONTINA CONSUETI CANTIERI ATTIVI CON CODE NELLE DUE DIREZIONI ALTEZZA SPINACETO RISOLTO L INCIDENTE SULLA SALARIA ALTEZZA TENUTA SANTA COLOMBA CON CODE IN SMALTIMENTO ALTRI DISAGI SONO REGISTRATI SULLA TANGENZIALE ALTEZZA MONTI TIBURTINI CON INCOLONNAMENTI IN DIREZIONE DELLA SALARIA E SUL TRATTO URBANO DELLATERAMO DALLO SVINCOLO PORTONACCIO FINO ALLA PALMIRO TOGLIATTI VERSO IL RACCORDO INFINE, RICORDIAMO CHE DOMANI MATTINA SONO IN STRADA LE LINEE S13 SAXA RUBRA ED S15 ACILIA PIRAMIDE DI ASTRAL SPA, LO ...