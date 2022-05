Ultime Notizie – Superenalotto | numeri estrazione vincente oggi 5 maggio

(Di giovedì 5 maggio 2022) Idell’del, 52022. Nessun ‘6’ né ‘5+1’ al concorso di. Ivincenti sono 25, 31, 37, 38, 77, 82. Jolly: 43. Superstar: 8. Sono stati realizzati tre ‘5’, che vincono 71.490 euro ciascuno: le schedine vincenti sono state giocate in punti vendita a Santa Maria Capua Vetere (Ce), a Pagani (Sa) e a Bologna. Il jackpot a disposizione del ‘6’ per il prossimo concorso sale a 199,8 milioni di euro. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - Agenzia_Ansa : DATI COVID | Sono 48.255 i nuovi contagi da Covid registrati nelle ultime 24 ore (ieri 47.039). Le vittime sono 138… - Adnkronos : Guerra #Ucraina, notte di sirene antiaeree: ultime news. #notizie - junews24com : Calciomercato Juve, c'è anche Cherubini: sfida lanciata a mezza Europa! - - corgiallorosso : LIVE Roma-Leicester 1-0 (11' Abraham) – Finisce il primo tempo -

Il Sole 24 ORE

Città del Vaticano - Stamattina per Papa Francesco - quando si è mostrato ai religiosi che lo aspettavano nell'Aula Paolo VI su una carrozzella spinto dal suo maggiordomo, Sandro - è stato un po' come ...Paura per Eva Henger. Dopo il terribile incidente in auto in Ungheria , le condizioni della showgirl, ricoverata in ospedale, non migliorano . L'attrice, coinvolta nello schianto insieme al compagno ... Ucraina ultime notizie. Battaglia all’Azovstal. Putin si scusa con Israele per parole Lavrov su ... Il Milan, attraverso il proprio sito ufficiale, ha condiviso il report dell'allenamento odierno. Partitella con la Primavera e Florenzi in gruppo. Renato Panno. (fonte: acmilan.com). 'Colazione a Mila ...La Salernitana batte il Venezia e fa piombare il Cagliari in piena zona retrocessione quando mancano solo tre giornate alla fine del campionato. Nel recupero della ventesima giornata di campionato rin ...