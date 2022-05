Ultime notizie Juve, Pogba ha deciso: il suo prossimo club! (Di giovedì 5 maggio 2022) Il ritorno in Serie A per Paul Pogba rischia di sfumare definitivamente. Il francese infatti vuole solo il Paris Saint-Germain. O almeno lo considera la sua assoluta priorità per l’estate. Pogba Juventus PSGIn scadenza di contratto con il Manchester United, sul Polpo c’è da tempo anche l’interesse da parte della Juventus ma il giocatore vorrebbe ritornare in Francia e diventare un leader del club transalpino. Pogba potrebbe prendere il posto di Leandro Paredes, in uscita dal PSG e che in Italia interessa su tutte a Roma e Inter. Leggi su rompipallone (Di giovedì 5 maggio 2022) Il ritorno in Serie A per Paulrischia di sfumare definitivamente. Il francese infatti vuole solo il Paris Saint-Germain. O almeno lo considera la sua assoluta priorità per l’estate.ntus PSGIn scadenza di contratto con il Manchester United, sul Polpo c’è da tempo anche l’interesse da parte dellantus ma il giocatore vorrebbe ritornare in Francia e diventare un leader del club transalpino.potrebbe prendere il posto di Leandro Paredes, in uscita dal PSG e che in Italia interessa su tutte a Roma e Inter.

