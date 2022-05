Ucraina sotto assedio, la resilienza di un popolo (Di giovedì 5 maggio 2022) Sull’autostrada dalla Polonia a Kiev non c’è più traccia della guerra, la capitale rinasce. Lo Stato ucraino si è dimostrato solido, ha sconfitto Putin. Ma ora teme per la sorte del Sud Leggi su lastampa (Di giovedì 5 maggio 2022) Sull’autostrada dalla Polonia a Kiev non c’è più traccia della guerra, la capitale rinasce. Lo Stato ucraino si è dimostrato solido, ha sconfitto Putin. Ma ora teme per la sorte del Sud

Ucraina sotto assedio, la resilienza di un popolo Di ritorno dall'Ucraina. La più importante vena del sistema cardiaco ucraino, pulsa al massimo. L'autostrada che da Rzeszow, in Polonia, entra in Ucraina dopo 80 chilometri, e va a Leopoli e poi a Kiev, altri 599 Chilometri, in tutto 12 ore di viaggio, è pienamente funzionante. Traffico commerciale intenso, percorrenza veloce, manto stradale a ... Propaganda e fake news sono al servizio esclusivo di chi ha torto Per gli ucraini sotto attacco parlano i fatti. Fatti evidenti e incontestabili, salvo che agli ... Nei talk show sulla guerra in Ucraina non mancano mai i pacifisti senza se e senza ma, quelli che per ...