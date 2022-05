Ucraina, sirene anti-aeree in tutto il Paese. Mosca simula attacchi con missili balistici nucleari (Di giovedì 5 maggio 2022) La Russia intensifica gli attacchi sull’acciaieria di Mariupol, poi concede tre giorni di tregua per un corridoio umanitario. Il Cremlino polemizza con Papa Francesco, l’Ue si divide sull’inserimento dell’embargo al petrolio nelle sanzioni Leggi su ilsole24ore (Di giovedì 5 maggio 2022) La Russia intensifica glisull’acciaieria di Mariupol, poi concede tre giorni di tregua per un corridoio umanitario. Il Cremlino polemizza con Papa Francesco, l’Ue si divide sull’inserimento dell’embargo al petrolio nelle sanzioni

Advertising

FrancoScarsell2 : Le sirene d'allarme antiaeree hanno risuonato per tutta la notte in tutta l'Ucraina.Pioggia di missili sulle pacifi… - Roliv58 : RT @ultimenotizie: Le sirene d'allarme antiaeree hanno risuonato questa notte in tutta l'#Ucraina: lo riporta il Kyiv Independent. Ieri ser… - repubblica : Sirene antiaeree in tutta l'Ucraina. 'Intelligence Usa aiuta a uccidere generali russi'. 'Simulato lancio missili n… - PvtGunnerHeath : RT @ultimenotizie: Le sirene d'allarme antiaeree hanno risuonato questa notte in tutta l'#Ucraina: lo riporta il Kyiv Independent. Ieri ser… - jmorat : RT @LaStampa: Guerra Russia-Ucraina, notte di sirene antiaeree in tutto il Paese. Zelensky: “Da Mariupol evacuate 344 persone” Nyt: 'Intell… -