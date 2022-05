Soncin | “Il rigore ci ha condizionati Salvezza? Possibilità risicate”

(Di giovedì 5 maggio 2022) Tempo di lettura: 2 minutiSalerno – Al termine della sfida di campionato contro la Salernitana, Andreaha rilasciato alcune dichiarazioni. Questi i temi affrontati dall’allenatore del Venezia dopo la gara contro i granata di Davide Nicola. Approccio – Un episodio cosi determinatene condiziona la gara. I ragazzi, dopo una prima fase complicata, si sono rimessi in piedi e l’abbiamo ripresa. Ci sono state tante partite nella stessa partita, come avevo previsto alla vigilia. Partire con un handicap è stato duro, i ragazzi con le loro qualità sono riusciti a riprenderla, poi nel nostro momento migliore abbiamo subito il raddoppio. Episodi – Iliniziale ha fortemente condizionato la prima parte di gara. Prima di quell’episodio avevamo avuto noi un’occasione con Ceccaroni. L’approccio è stato positivo, poi c’è stato un episodio fortuito, ...

...decide di giocarsi la sfida dell'Arechi con il 3 - 4 - 3, lanciando Aramu ed Okereke nel ... Nel mezzo c'è l'unico sussulto del Venezia che al 26' si fa vedere nell'area digranata con ...Decisive le reti nel primo tempo di Bonazzoli sue di Verdi a metà ripresa, che hanno reso ...: "Ho sensazioni positive" Salernitana: calendario, mercato e Nicola. Così la salvezza è ...Per i padroni di casa sblocca Bonazzoli su rigore dopo 7 , nella ripresa Henry pareggia al ... La ripresa si apre con un Venezia più propositivo anche se la squadra di Soncin non riesce a pungere una ...Il Venezia di Soncin quasi disperato si sistema a specchio ... Mariani controlla il Var e sancisce il rigore. Bonazzoli trasforma (6’) per l’1 a 0: nona rete per l’attaccante scuola Inter.