Serie A, Mihajlovic miglior allenatore del mese di aprile (Di giovedì 5 maggio 2022) Il premio Coach Of The Month di aprile è stato assegnato all'allenatore del Bologna Sinisa Mihajlovic. La consegna del trofeo avverrà nel pre-partita di Bologna – Sassuolo, in programma domenica 15 maggio 2022 alle ore 12.30 allo Stadio "Renato Dall'Ara" di Bologna. Il premio è stato assegnato da una giuria composta da Direttori di testate giornalistiche sportive che L'articolo

