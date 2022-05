Pavia | viene sedato dopo escandescenze in ospedale e muore | aperte le indagini

(Di giovedì 5 maggio 2022) Tra la notte di lunedì 2 e martedì 3 maggio 2022, un uomo di 51 anni era stato soccorso dagli operatori del 118,un malore nel centro di. Trasportato in ambulanza al Policlinico San Matteo, avrebbe cominciato ad assumere un atteggiamento aggressivo colpendo con calci e pugni medici e infermieri e ferendone lievemente due. Vi raccomandiamo... Leonardo Bongiorno fermato ubriaco alla guida A causa del suo comportamento violento il 51enne pare sia statocon l’intenzione di tranquillizzarlo per poi poterlo visitare. Poche oreperò il 51enne, di nazionalità tunisina, è stato trovato privo di conoscenza su un lettino. I medici hanno cercato di rianimarlo, anche con un massaggio cardiaco, ma non è servito a nulla. Sulla vicenda è stata ...

Pavia, un uomo di 51 anni è stato sedato per aver avuto un comportamento violento con medici e infermieri in ospedale, ma poco dopo è morto.Uno straniero dopo essere stato trasportato in ospedale per via di un malore, è deceduto dopo essere stato sedato ...