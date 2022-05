Pari opportunità, ricerca, per 14% italiani donne biologicamente meno portate per discipline Stem (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Il 56% degli italiani non conosce il termine Stem e quasi il 14% ritiene che le donne siano biologicamente e naturalmente meno portate allo studio delle discipline scientifiche. Sono alcuni dei dati emersi dalla ricerca presentata da Alessandra Ghisleri, direttore di Euromedia Research, nel corso dell'evento 'donne e materie Stem: come superare la disParità di genere', promosso da Fondazione Marisa Bellisario, Link Campus University e Università eCampus. “Sono dati molto preoccupanti -ha commentato Maria Cristina Messa, ministro dell'Università e della ricerca- ritenere che alla base del sottodimensionamento delle donne in queste ... Leggi su iltempo (Di giovedì 5 maggio 2022) Roma, 5 mag. (Adnkronos/Labitalia) - Il 56% deglinon conosce il terminee quasi il 14% ritiene che lesianoe naturalmenteallo studio dellescientifiche. Sono alcuni dei dati emersi dallapresentata da Alessandra Ghisleri, direttore di Euromedia Research, nel corso dell'evento 'e materie: come superare la distà di genere', promosso da Fondazione Marisa Bellisario, Link Campus University e Università eCampus. “Sono dati molto preoccupanti -ha commentato Maria Cristina Messa, ministro dell'Università e della- ritenere che alla base del sottodimensionamento dellein queste ...

Pari opportunità, ricerca, per 14% italiani donne biologicamente meno portate per discipline Stem "Abbiamo un gap di genere ben più alto della media dei paesi Ocse " le ha fatto eco Elena Bonetti, ministra per le Pari Opportunità e la Famiglia - e di certo non esiste una minore attitudine delle ...