Milan, UFFICIALE: Maignan miglior calciatore della Serie A ad aprile. Solo 11 parate, ma 4 decisive (Di giovedì 5 maggio 2022) Il portiere del Milan Mike Maignan è stato premiato dall'AIC - Assocalciatori come miglior giocatore del campionato per il mese di... Leggi su calciomercato (Di giovedì 5 maggio 2022) Il portiere delMikeè stato premiato dall'AIC - Assocalciatori comegiocatore del campionato per il mese di...

