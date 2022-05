' Mbappé | cifre shock per il rinnovo con il Psg' La madre smentisce

Advertising

MilanWorldForum : Mbappè: rinnovo col PSG a cifre monstre Le news -) - zazoomblog : Dalla Francia: Mbappé a un passo dal rinnovo col PSG le incredibili cifre. Ma la madre smentisce: 'Tutto falso… - MrRuggier0 : RT @IlBuonFabio: Mbappé ha fatto la scelta che chiunque -di fronte a quella follia di cifre- avrebbe fatto. I capricci del qatariota sono… - AndreaLazzer : RT @IlBuonFabio: Mbappé ha fatto la scelta che chiunque -di fronte a quella follia di cifre- avrebbe fatto. I capricci del qatariota sono… - RiccardoJ89 : Magari sceglierà il Real Madrid ma vi ho dato cifre e tempistiche a FEBBRAIO!!! Per le cifre in altri thread. Ne… -

Ma nonostante questo, stando a quanto riporta Le Parisien ,sarebbe vicino ad accettare l'... la squadra parigina avrebbe proposto all'attaccante un prolungamento biennale afolli per ...LE- Il PSG ha fatto di tutto per trattenerlo, c on una clamorosa proposta di rinnovo effettuata dal club di Al Khelaifi, dopo l 'incontro tra la madre di, lo stesso presidente e l'Emiro ...