Max Verstappen di Red Bull pronto per Miami: “Sarà davvero pazzesco” (Di giovedì 5 maggio 2022) Tutta la Formula 1 attende di calarsi, per la prima volta, nel Gran Premio di Miami. Dopo un inizio combattuto in questo avvio del Circus più importante e famoso delle quattro ruote, tutti i protagonisti dovranno misurarsi con le incognite di una pista esplorata, fin qui, solo con il simulatore. Max Verstappen, campione del mondo in carica, non vede l’ora di scendere sul tracciato. Ecco cosa ha detto il pilota olandese. Le parole di Max Verstappen “Penso che questo fine settimana Sarà davvero pazzesco! Non vedo l’ora di correre a Miami, ho guidato la pista al simulatore, ci siamo esercitati e preparati il più possibile senza visitare davvero il tracciato. Mi piace correre ad Austin, ed è bello correre in un altro stato degli Usa. È emozionante ... Leggi su metropolitanmagazine (Di giovedì 5 maggio 2022) Tutta la Formula 1 attende di calarsi, per la prima volta, nel Gran Premio di. Dopo un inizio combattuto in questo avvio del Circus più importante e famoso delle quattro ruote, tutti i protagonisti dovranno misurarsi con le incognite di una pista esplorata, fin qui, solo con il simulatore. Max, campione del mondo in carica, non vede l’ora di scendere sul tracciato. Ecco cosa ha detto il pilota olandese. Le parole di Max“Penso che questo fine settimana! Non vedo l’ora di correre a, ho guidato la pista al simulatore, ci siamo esercitati e preparati il più possibile senza visitareil tracciato. Mi piace correre ad Austin, ed è bello correre in un altro stato degli Usa. È emozionante ...

