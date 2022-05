LIVE Musetti-Zverev 3-6 0-1, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: l’azzurro si ritira ad inizio secondo set per un problema alla gamba sinistra (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER-ALIASSIME A Madrid 17.10 Zverev quindi accede ai quarti di finale dove affronterà il vincente del match fra Auger-Aliassime e Sinner, partita che avrà inizio fra una mezz’oretta circa. 17.09 Per quello che abbiamo visto una versione estremamente centrata di Zverev: il tedesco nel primo set non ha concesso niente al servizio ed è sembrato in grande crescita rispetto agli ultimi appuntamenti. 17.07 Evidentemente Musetti ha pagato i tanti match giocati in questi giorni: ad inizio secondo set ha deciso di ritirarsi probabilmente in vista di Roma e del Roland Garros, appuntamenti da affrontare al top. SI ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-AUGER-ALIASSIME A17.10quindi accede ai quarti di finale dove affronterà il vincente del match fra Auger-Aliassime e Sinner, partita che avràfra una mezz’oretta circa. 17.09 Per quello che abbiamo visto una versione estremamente centrata di: il tedesco nel primo set non ha concesso niente al servizio ed è sembrato in grande crescita rispetto agli ultimi appuntamenti. 17.07 Evidentementeha pagato i tanti match giocati in questi giorni: adset ha deciso dirsi probabilmente in vista di Roma e del Roland Garros, appuntamenti da affrontare al top. SI ...

