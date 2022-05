LIVE Musetti-Zverev 3-4, ATP Madrid 2022 in DIRETTA: break di vantaggio per il tedesco (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE LA DIRETTA LIVE DI SINNER-AUGER-ALIASSIME A Madrid 15-0 Sesto ace per Zverev che sta servendo come un treno. 4-3 break Zverev! Dopo una grande difesa cede Musetti con il rovescio: qualche errore di troppo in questo game. 30-40 Non spinge abbastanza Musetti con il dritto dopo una buona prima: palla break Zverev. 30-30 Si intestardisce con la smorzata Musetti e sbaglia per la seconda volta in questo gioco. 30-15 Bella prima al centro, dritto profondo e chiusura docile a rete. 15-15 Strappa con il dritto Zverev: errore gratuito da posizione comoda. 0-15 Rimane sul nastro la palla corta di ... Leggi su oasport (Di giovedì 5 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LALADI SINNER-AUGER-ALIASSIME A15-0 Sesto ace perche sta servendo come un treno. 4-3! Dopo una grande difesa cedecon il rovescio: qualche errore di troppo in questo game. 30-40 Non spinge abbastanzacon il dritto dopo una buona prima: palla. 30-30 Si intestardisce con la smorzatae sbaglia per la seconda volta in questo gioco. 30-15 Bella prima al centro, dritto profondo e chiusura docile a rete. 15-15 Strappa con il dritto: errore gratuito da posizione comoda. 0-15 Rimane sul nastro la palla corta di ...

