Lega Serie A, Casini: “Ottimo l’aiuto sui diritti audiovisivi all’estero” (Di giovedì 5 maggio 2022) Il presidente della Lega Serie A, Lorenzo Casini, dopo l’approvazione del decreto legge aiuti da parte del Consiglio dei Ministri. Ecco le sue parole: “Dopo tanti anni, il Governo ha accolto un’istanza condivisa da tutto il mondo dello sport professionistico. Ringrazio la sottosegretaria Vezzali e il Governo tutto per averci ascoltato: finalmente la commercializzazione all’estero dei diritti audiovisivi potrà avvenire senza restrizioni o limiti, agevolando l’aumento dei ricavi. Una novità molto importante che allinea l’Italia, e la Lega Serie A, a quanto accade negli altri Paesi del mondo”. Il decreto approvato oggi elimina alcune restrizioni che avevano limitato la commercializzazione dei diritti all’estero, come la ... Leggi su sportface (Di giovedì 5 maggio 2022) Il presidente dellaA, Lorenzo, dopo l’approvazione del decreto legge aiuti da parte del Consiglio dei Ministri. Ecco le sue parole: “Dopo tanti anni, il Governo ha accolto un’istanza condivisa da tutto il mondo dello sport professionistico. Ringrazio la sottosegretaria Vezzali e il Governo tutto per averci ascoltato: finalmente la commercializzazionedeipotrà avvenire senza restrizioni o limiti, agevolando l’aumento dei ricavi. Una novità molto importante che allinea l’Italia, e laA, a quanto accade negli altri Paesi del mondo”. Il decreto approvato oggi elimina alcune restrizioni che avevano limitato la commercializzazione dei, come la ...

