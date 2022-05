Israele: 'Putin si è scusato per le frasi di Lavrov sulle origini ebraiche di Hitler' (Di giovedì 5 maggio 2022) Un incidente diplomatico rientrato Nel corso del colloquio telefonico avuto con il primo ministro israeliano, Naftali Bennett , il presidente russo, Vladimir Putin , si è scusato per le frasi sulle ... Leggi su globalist (Di giovedì 5 maggio 2022) Un incidente diplomatico rientrato Nel corso del colloquio telefonico avuto con il primo ministro israeliano, Naftali Bennett , il presidente russo, Vladimir, si èper le...

