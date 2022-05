Il canone Rai torna fuori dalla bolletta | quando e come

(Di giovedì 5 maggio 2022) IlRai potrebbe di nuovo usciredella luce, alimentando una evasione fiscale che era stata azzerata dal 2015, poiché la UE ha posto questacondizione per l’erogazione dei fondi del PNRR, giudicandolo un “onere improprio” a carico delle società elettriche. Il richiamo della UE La Commissione Europea ha di recente fatto un richiamo al governo, chiedendo di intervenire anche sullo stralcio delRaielettrica entro il 2023, dal momento che per accedere ai fondi del PNRR devono essere rimossi tutti gli oneri “impropri” delle varie riscossioni. E così è stato giudicato il contributo per la TV pubblica nellaelettrica che i basa su una presunzione di possesso dell’apparecchio televisivo e pone un onere ...

Sulha chiarito che 'l'azienda è soggetto passivo, ci dobbiamo uniformare a quanto verrà deciso da governo e parlamento. È estremamente importante però che una soluzione alternativa a ...Aldo Fontanarosa per 'la Repubblica'7 Incalzato dall'Europa, il governo Draghi potrebbe smontare il sistema di riscossione delproprio ora che funziona al meglio. Il pagamento delin bolletta ha notoriamente ...... stato imposto dalla UE che lo ha giudicato un onere "improprio" e quindi da eliminare per accedere ai fondi del PNRR Il canone Rai potrebbe di nuovo uscire dalla bolletta della luce, alimentando ...Come si pagherà. Assodato che dunque il Canone dovrà essere scorporato dalla bolletta, ora il Governo sta cercando un nuovo metodo per garantire a Rai i suoi 1,68 miliardi di introito, le possibilità ...