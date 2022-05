Giovanni Malagò sottolinea sull’esclusione degli atleti russi e bielorussi | “Crea imbarazzo | ma fa parte delle sanzioni del CIO”

Leggi su oasport

(Di giovedì 5 maggio 2022) Ogni giornata della nostra quotidianità è scossa dalle notizie che arrivano dall’Ucraina, dove la guerra purtroppo si è presa la scena già da diverse settimane. Le paure e le tensioni del conflitto stanno avendoripercussioni inevitabili anche nel mondo dello sport. E’ nota la decisione dadel CIO di escluderee bielodalle competizioni di massima rilevanza e non proprio per dare un segnale chiaro rispetto all’agire del Governo guidato da Vladimir Putin. Linee guida che sono state seguite anche da altri, vedi l’ultimo caso di Wimbledon. Da capire quale sarà il comportamento in Italia rispetto allacipazione di sportivie bielonel nostro Paese. Il pensiero, ad esempio, va agli Internazionali d’Italia di ...