Confini: tra ponti, fiumi e muri a Sagrado. venerdì 13 maggio 2022

Proseguono gli appuntamenti con la Pro Loco Fogliano Redipuglia. Questa volta la data da segnarsi in agenda è quella di venerdì 13 maggio alle 19: nel piazzale della chiesa di San Nicolò Vescovo a Sagrado, infatti, sarà proposto un incontro a carattere divulgativo condotto da Elisa De Zan e impreziosito dalla voce di Carlotta Del Bianco dedicato al tema "Confini", declinato in cinque storie fatte di immagini e parole capaci di raccontare la potenza che si sprigiona quando si sconfina nella dimensione dell'Oltre. Un incontro concepito come un viaggio che avrà per protagonisti fiumi, muri, ponti e … sogni che narreranno la sfida rappresentata dal superamento di Confini estremamente diversi per la loro essenza, ingombranti e dolorosi nella loro ...

