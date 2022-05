Chi indossa abiti firmati non fa una buona impressione sui colleghi (Di giovedì 5 maggio 2022) Chi si veste di lusso viene percepito come una persona poco collaborativa "L'abito non fa il monaco" sarà pure un buon consiglio in linea di massima, ma in molti ambiti lavorativi e non solo vale ... Leggi su quotidiano (Di giovedì 5 maggio 2022) Chi si veste di lusso viene percepito come una persona poco collaborativa "L'abito non fa il monaco" sarà pure un buon consiglio in linea di massima, ma in molti ambiti lavorativi e non solo vale ...

Advertising

ricpuglisi : Certo, perfettamente legittimo farlo! Preoccupante è la percentuale 'bulgara' di chi ancora la indossa, e il legam… - FraValeMary1 : RT @BadMedic: Quando c'era l'obbligo, rompevate i coglioni a chi la indossava; Adesso che non c'è più l'obbligo, rompete i coglioni a chi l… - _starseed : a giudicare dalle centinaia, non esagero, di mascherine gettate ovunque che vedo ogni giorno chi le indossa ha prop… - yodamagica : RT @Cartabellotta: @ricpuglisi L'abolizione dell'obbligo di #mascherina non impone il divieto di indossarla. Chi la indossa esercita solo… - ValeSunny : RT @Cartabellotta: @ricpuglisi L'abolizione dell'obbligo di #mascherina non impone il divieto di indossarla. Chi la indossa esercita solo… -