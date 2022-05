Ancelotti ha dimostrato di saper continuare a navigare anche con la vela ridotta a brandelli (Di giovedì 5 maggio 2022) Il peso della storia e il desiderio di vittoria sono ancora una volta gli attori principali nel teatro del Bernabeu: il Real Madrid guidato da Carlo Ancelotti batte il Manchester City di Pep Guardiola 3 a 1 in una partita intensa, dura e sempre in bilico, un degno prolungamento dello spettacolo dell’andata (4 a 3 per il City). Ancelotti ha vinto la partita nel finale mettendo in campo forze fresche: il rigore di Benzema nei primi minuti del primo tempo supplementare è l’atto finale che ha suggellato una decina di minuti di grande intensità del Real. Un intreccio di audacia e sapienza tattica: Ancelotti ha preferito togliere Modri? (sic!), e altri cosiddetti big, per avere un po’ di gamba, un atto audace, secondo alcuni, ma immediatamente ripagato da un micidiale 1-2 che ha distrutto il City in termini di fiducia e ... Leggi su ilnapolista (Di giovedì 5 maggio 2022) Il peso della storia e il desiderio di vittoria sono ancora una volta gli attori principali nel teatro del Bernabeu: il Real Madrid guidato da Carlobatte il Mster City di Pep Guardiola 3 a 1 in una partita intensa, dura e sempre in bilico, un degno prolungamento dello spettacolo dell’andata (4 a 3 per il City).ha vinto la partita nel finale mettendo in campo forze fresche: il rigore di Benzema nei primi minuti del primo tempo supplementare è l’atto finale che ha suggellato una decina di minuti di grande intensità del Real. Un intreccio di audacia e sapienza tattica:ha preferito togliere Modri? (sic!), e altri cosiddetti big, per avere un po’ di gamba, un atto audace, secondo alcuni, ma immediatamente ripagato da un micidiale 1-2 che ha distrutto il City in termini di fiducia e ...

Advertising

napolista : Ancelotti ha dimostrato di saper continuare a navigare anche con la vela ridotta a brandelli POSTA NAPOLISTA – Ha… - davideduz : @andrelapegna @Evra 2? E ieri sera al City sono venute a mancare la leadership e la personalità quando le cose si s… - AleAuz86 : La cosa più bella della litania Ancelotti è che ci sarebbe una sola eventuale persona con cui prendersela, ovvero c… - MarcoDani1899 : @ADeLaurentiis in effetti #Ancelotti e #benzema hanno dimostrato di essere finiti , altra grande intuizione tecnica… - GiTufano69 : @Torrenapoli1 Gianlù non hai fatto altro che scrivere ciò che pensano in molti ma per alcuni, e ne ho letti anche i… -