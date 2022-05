WWE: Solo Sikoa brilla contro Hayes e Grimes, ma a vincere è il campione (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un mese fa erano tra i 5 partecipanti del ladder match di Stand & Deliver, stanotte Cameron Grimes, Carmelo Hayes e Solo Sikoa si sono ritrovati sul ring per un triple threat con il titolo Nordamericano in palio. Match rischioso per il campione, in quanto avrebbe potuto perdere il titolo anche senza essere direttamente schienato. Vittoria d’esperienza È stato un buon match il triple threat che ha aperto la speciale puntata di NXT Spring Breakin’, motivazioni diverse per i tre atleti ma un unico obiettivo, la cintura di North American Champion. Circa un quarto d’ora di battaglia, con Solo Sikoa che ha davvero rubato la scena, andando vicinissimo alla vittoria diverse volte, in particolare dopo un Uso Splash con il pin interrotto a un decimo dal conto di ... Leggi su zonawrestling (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un mese fa erano tra i 5 partecipanti del ladder match di Stand & Deliver, stanotte Cameron, Carmelosi sono ritrovati sul ring per un triple threat con il titolo Nordamericano in palio. Match rischioso per il, in quanto avrebbe potuto perdere il titolo anche senza essere direttamente schienato. Vittoria d’esperienza È stato un buon match il triple threat che ha aperto la speciale puntata di NXT Spring Breakin’, motivazioni diverse per i tre atleti ma un unico obiettivo, la cintura di North American Champion. Circa un quarto d’ora di battaglia, conche ha davvero rubato la scena, andando vicinissimo alla vittoria diverse volte, in particolare dopo un Uso Splash con il pin interrotto a un decimo dal conto di ...

