Vive in aeroporto da 14 anni dopo essere "fuggito" dalla sua famiglia troppo opprimente e non è l'unico

La storia di Wei Jianguo potrebbe sembrare la trama di un film, eppure è tutto vero. La famiglia non gradiva i vizi dell'uomo che, stanco dei continui scontri con i parenti, ha pensato bene di trasferirsi nell'aeroporto internazionale di Pechino. Da 14 anni Vive nella sala d'aspetto dell'aeroporto Il signor Jianguo Vive da 14 anni in una delle sale d'aspetto dell'aeroporto cinese. Percepisce un sussidio mensile, ha sistemato il suo sacco a pelo e i suoi effetti personali, usa un fornelletto elettrico per cucinare, e, talvolta, compra da mangiare in uno dei ristoranti presenti nell'aeroporto. L'uomo sembra non avere rimpianti, anzi si dichiara felice della vita che conduce. Nonostante abbia perso il lavoro e sia libero di ...

