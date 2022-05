Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2022 ore 16:30 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Viabilità DEL 4 MAGGIO 2022 ORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLA Regione Lazio INIZIAMO dal raccordo anulare code PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA CODE IN ESTERNA tra Roma FIUMICINO E DIRAMAZIONE Roma SUD RALLENTAMRENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA DA Roma SEMPRE PER INCIDENTE SEGNALIAMO SENSO UNICO ALTERNATO NEL TRATTO DELLA SALARIA CHE VA DA SETTEBAGNI A SANTA PALOMBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEMPRE CANTIERI CODE SULLA PONTINA TRA CASTEL RomaNO E TOR DE CENCI ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral Leggi su romadailynews (Di mercoledì 4 maggio 2022)DEL 4 MAGGIOORE 16.20 FEDERICO DI LERNIA BEN TROVATI ALL’ASCOLTO DA ASTRAL INFOMOBILITÀ, UN SERVIZIO DELLAINIZIAMO dal raccordo anulare code PER INCIDENTE IN CARREGGIATA INTERNA TRA NOMENTANA E PRENESTINA CODE IN ESTERNA traFIUMICINO E DIRAMAZIONESUD RALLENTAMRENTI SUL TRATTO URBANO DELLA A24 DA TOGLIATTI AL RACCORDO IN USCITA DASEMPRE PER INCIDENTE SEGNALIAMO SENSO UNICO ALTERNATO NEL TRATTO DELLA SALARIA CHE VA DA SETTEBAGNI A SANTA PALOMBA IN ENTRAMBE LE DIREZIONI SEMPRE CANTIERI CODE SULLA PONTINA TRA CASTELNO E TOR DE CENCI ANCHE QUI NELLE DUE DIREZIONI DA FEDERICO DI LERNIA E ASTRAL INFOMOBILITÀ È TUTTO, GRAZIE PER L’ATTENZIONE Servizio fornito da Astral

Advertising

romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a viale della Primavera, tra via dei Glicini e via dei Gelsi, su un tratto di cir… - romamobilita : #Roma #viabilità Traffico intenso a via Giulio Aristide Sartorio, tra via Ardeatina e viale Tor Marancia, su un tra… - zazoomblog : Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2022 ore 10:30 - #Viabilità #Regione #Lazio #04-05-2022 - Luma9764 : RT @romamobilita: #Roma #viabilità #Atac Domani sera Roma-Leicester all'Olimpico, parziale stop per la rete bus del Centro (tra le 22 e le… - romamobilita : #Roma #viabilità #RomaTpl Voragine a via Sedrina, devia la 999 -

Debutta ACI Radio, guidata da Pierluigi Bonora e Geronimo La Russa - Primaonline In questa fase si contano già 6 notiziari sulla viabilità nazionale ogni giorno e 2 sulla viabilità locale ogni ora per le città di Roma e Milano, con 9 ore di rubriche al giorno che diventeranno ... Roma, incidenti stradali oggi: chiusa la Salaria in entrambe le direzioni, due feriti ... in entrambe le direzioni, all'altezza del km 17,800 a Roma. Nell'incidente, rende noto l'Anas, ... sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per consentire il ripristino della viabilità nel ... RomaDailyNews In questa fase si contano già 6 notiziari sullanazionale ogni giorno e 2 sullalocale ogni ora per le città die Milano, con 9 ore di rubriche al giorno che diventeranno ...... in entrambe le direzioni, all'altezza del km 17,800 a. Nell'incidente, rende noto l'Anas, ... sono presenti le squadre Anas e le forze dell'ordine per consentire il ripristino dellanel ... Viabilità Roma Regione Lazio del 04-05-2022 ore 09:15 - RomaDailyNews