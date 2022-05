Ultime Notizie – Covid oggi VdA | 70 contagi e zero morti | bollettino 4 maggio

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Sono 70 i nuovida coronavirus registrati, 4, in Valle D’Aosta secondo i datidell’ultimodella Regione. Non si registrano invecee 40 sono i guariti. Gli attuali positivi sono 1.455 di cui 27 ricoverati in ospedale. Nessun paziente risulta ricoverato in terapia intensiva. Adnkronos, ENTD, Get The Facts contro la Disinformazione

Advertising

Agenzia_Ansa : UCRAINA | Zelensky: 'Obiettivo integrità territoriale, Crimea compresa'. Decine di attacchi missilistici sul Lugan… - fanpage : ULTIM'ORA Papa Francesco: 'Sono pronto ad incontrare Putin a Mosca' - Agenzia_Ansa : Campania, Sicilia, Calabria e Puglia sono tra le cinque regioni europee con l'occupazione più bassa nel 2021 insiem… - VesuvioLive : E’ campano il vincitore delle Olimpiadi di italiano: a 15 anni è campione d’Italia - 73Orlando73 : RT @Anna302478978: Covid, le ultime notizie di oggi dall’Italia e dal mondo | Speranza: «Probabile estensione quarta dose» STAMPIAMO L'ART… -

Il Sole 24 ORE

Lesulla guerra in Ucraina Agli atti c'è la dichiarazione di "amicizia senza limiti" tra Cina e Russia... "In realtà, Vladimir Putin ha espresso in pubblico insoddisfazione verso la ...Stefano Tacconi è ancora ricoverato presso il reparto di Neurochirurgia dell'Ospedale di Alessandria in seguito ad un aneurisma e le sue condizioni rimangono molto gravi. Andrea Barbanera , direttore ... Ucraina ultime notizie. Russi hanno fatto irruzione in Azovstal, scontri in corso. Cremlino: nessun ... (Lazio News 24) E proprio il pareggio con i nerazzurri nella sfida dell’altra sera è uno dei rimpianti insieme alla mancata vittoria con il Milan e alla sconfitta con la Roma: punti che ci avrebbero ...Un colpo di scena, che risuona come un gossip, ci accoglie nella Galleria dell’Ottocento, ultima sezione del percorso espositivo. Qui ne sapremo di più sull’amore tra Antonio Canova e Marianna Angeli ...