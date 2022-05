Treviso-Olimpia Milano oggi in tv: orario e diretta streaming Serie A1 2021/2022 basket (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’orario e le indicazioni per vedere in diretta Nutribullet Treviso basket-AX Armani Exchange Milano, valida come recupero della 17esima giornata della Serie A1 2021/2022 di basket. Dopo una stagione tribolata, in cui ha vissuto anche lo spettro di un possibile coinvolgimento nella lotta per la salvezza, la formazione veneta è ora sicura della permanenza nella massima Serie italiana; da canto loro, anche i meneghini hanno ottenuto la certezza aritmetica della seconda posizione. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di mercoledì 4 maggio. La partita sarà visibile in diretta streaming su Eurosport 2, disponibile anche su Sky e Dazn, e su Discovery +. In alternativa, Sportface vi ... Leggi su sportface (Di mercoledì 4 maggio 2022) L’e le indicazioni per vedere inNutribullet-AX Armani Exchange, valida come recupero della 17esima giornata dellaA1di. Dopo una stagione tribolata, in cui ha vissuto anche lo spettro di un possibile coinvolgimento nella lotta per la salvezza, la formazione veneta è ora sicura della permanenza nella massimaitaliana; da canto loro, anche i meneghini hanno ottenuto la certezza aritmetica della seconda posizione. La palla a due è fissata alle ore 19:00 di mercoledì 4 maggio. La partita sarà visibile insu Eurosport 2, disponibile anche su Sky e Dazn, e su Discovery +. In alternativa, Sportface vi ...

Advertising

AlessandroMagg4 : Alle ore 19 Treviso vs Olimpia Milano: padroni di casa senza Imbrò e con il dubbio Sokolowski, Messina ritrova Kell… - SportandoIT : Nutribullet Treviso-Olimpia Milano | La Situazione e Dove Vederla in TV - fabiocavagnera : IN CAMPO ALLE 19 Trey Kell in campo, il Chacho, Shields e Hines in tribuna? - OlimpiaMiNews : IN CAMPO ALLE 19 Trey Kell in campo, il Chacho, Shields e Hines in tribuna? - AlessandroMagg4 : IN CAMPO ALLE 19 Trey Kell in campo, il Chacho, Shields e Hines in tribuna? -