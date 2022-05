Tragedia in famiglia | madre e figlia uccise | padre si dà fuoco

Leggi su bergamonews

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Samarate. È piantonato in ospedale con l’accusa di aver ucciso la moglie e laa martellate e ferito il figlio. L’ennesimafamiliare in Lombardia è avvenuta mercoledì mattina alle 7 a Samarate, in provincia di Varese. L’uomo accusato della, culminata con la morte di due persone e consumata tra le mura di casa è Alessandro Maja, 57 anni Quella che i carabinieri si sono trovati di fronte nell’abitazione di via Torino, raccona il quotidiano locale VareseNews, è stata una scena agghiacciante: la moglie, Stefania Pivetta, 56 anni, casalinga, originaria di Cassano Magnago, morta sul divano, laGiulia di 16 anni senza vita nella sua camera da letto e il figlio Nicolò di 23 anni, ancora vivo, ma in gravi condizioni, trasportato poi d’urgenza con l’elisoccorso all’ospedale di Varese per un ...