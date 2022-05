Terremoto a Firenze, paura in Consiglio regionale: “Questa è una bella botta”. Seduta sospesa – Video (Di mercoledì 4 maggio 2022) paura nel pomeriggio di ieri a Firenze per una forte scossa di Terremoto di magnitudo 3.7 avvertita intorno alle 17.50. L’epicentro è stato individuato nel territorio di Impruneta, a 4 km a sud ovest dal paese e a una profondità di 10 km. Fortunatamente non sono stati registrati danni, mentre la scossa è stata sentita anche a Siena. In quel momento proprio a Firenze si stava tenendo il Consiglio regionale e la Seduta è stata immediatamente sospesa. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano. Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022)nel pomeriggio di ieri aper una forte scossa didi magnitudo 3.7 avvertita intorno alle 17.50. L’epicentro è stato individuato nel territorio di Impruneta, a 4 km a sud ovest dal paese e a una profondità di 10 km. Fortunatamente non sono stati registrati danni, mentre la scossa è stata sentita anche a Siena. In quel momento proprio asi stava tenendo ile laè stata immediatamente. L'articolo proviene da Il Fatto Quotidiano.

Advertising

rtl1025 : ?? Una forte e distinguibile scossa di #terremoto è stata avvertita a #Firenze e nei dintorni con magnitudo fra 3.6… - DarioNardella : È stata registrata une leggera scossa di #terremoto nella zona di #Firenze ML 3.9. Epicentro Impruneta. Al momento… - EugenioGiani : ?? Scossa di #terremoto in provincia di #Firenze di magnitudo tra 3.6 e 4.1. Sono in contatto con la sala operativa… - Aury041073 : RT @MediasetTgcom24: [AGGIORNAMENTO] Terremoto in Toscana, nuova scossa di magnitudo 3.4 vicino a Firenze #firenze #Impruneta #ingv #terre… - ilfattovideo : Terremoto a Firenze, paura in Consiglio regionale: “Questa è una bella botta”. Seduta sospesa – Video -