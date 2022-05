Strage familiare nella notte, uccide la moglie e la figlioletta a martellate (Di mercoledì 4 maggio 2022) Stefania Pivetta di 56 anni e Giulia Maja, figlia della donna di 16 anni, sono state ritrovate senza vita nella loro abitazione a Samarate, in provincia di Varese. Ferito in modo grave anche l’altro figlio della vittima, Nicolò, un ragazzo di 23 anni. Secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di una Strage in famiglia. Madre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia. Leggi su teleclubitalia (Di mercoledì 4 maggio 2022) Stefania Pivetta di 56 anni e Giulia Maja, figlia della donna di 16 anni, sono state ritrovate senza vitaloro abitazione a Samarate, in provincia di Varese. Ferito in modo grave anche l’altro figlio della vittima, Nicolò, un ragazzo di 23 anni. Secondo le prime informazioni potrebbe trattarsi di unain famiglia. Madre L'articolo Teleclubitalia notizie da Napoli e dall'Italia.

