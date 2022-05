Sorpresa di mercato, problemi con un attaccante: può lasciare il Barcellona (Di mercoledì 4 maggio 2022) Il Barcellona sta già pensando alla prossima sessione di calciomercato. In particolare, il club catalano sta pianificando gli affari per il prossimo anno iniziando dai giocatori da tenere nella propria rosa. Tra essi, uno che potrebbe partire in estate è Adama Traoré. L’attaccante spagnolo originario del Mali è arrivato al Barça in prestito dal Wolverhampton durante il mercato invernale. Il giocatore è stato impiegato poco dal tecnico Xavi Hernandez durante la seconda parte di stagione ed ha disputato solamente nove presenze. Calciomercato Barcellona Traoré L’intenzione della società è di non pagare la cifra di 30 milioni di euro per riscattarlo e, dunque, Traoré dovrebbe ritornare alla base al termine della stagione. L’unica via che vorrebbe intraprendere il ... Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 maggio 2022) Ilsta già pensando alla prossima sessione di calcio. In particolare, il club catalano sta pianificando gli affari per il prossimo anno iniziando dai giocatori da tenere nella propria rosa. Tra essi, uno che potrebbe partire in estate è Adama Traoré. L’spagnolo originario del Mali è arrivato al Barça in prestito dal Wolverhampton durante ilinvernale. Il giocatore è stato impiegato poco dal tecnico Xavi Hernandez durante la seconda parte di stagione ed ha disputato solamente nove presenze. CalcioTraoré L’intenzione della società è di non pagare la cifra di 30 milioni di euro per riscattarlo e, dunque, Traoré dovrebbe ritornare alla base al termine della stagione. L’unica via che vorrebbe intraprendere il ...

