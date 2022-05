Problemi per il giocatore del Manchester City: esce per infortunio! (Di mercoledì 4 maggio 2022) Arrivano brutte notizie per Pep Guardiola dal Bernabeu. Al minuto 72 infatti, col punteggio ancora fermo sullo 0-0, Kyle Walker è stato costretto al cambio per il riacutizzarsi del problema alla caviglia che lo aveva tenuto fuori nelle ultime partite. Dopo un primo tentativo di rimanere nel match, l’ex Tottenham ha subito un altro colpo alla stessa caviglia e ha lasciato il campo in lacrime. Walker Manchester CityIl terzino destro inglese si era infortunato in un contrasto con Lemar al Wanda Metreopolitano, nel ritorno dei quarti di finale contro l’Atletico Madrid, ed è tornato a disposizione solo questa sera. Al suo posto dentro l’ucraino Zinchenko. Leggi su rompipallone (Di mercoledì 4 maggio 2022) Arrivano brutte notizie per Pep Guardiola dal Bernabeu. Al minuto 72 infatti, col punteggio ancora fermo sullo 0-0, Kyle Walker è stato costretto al cambio per il riacutizzarsi del problema alla caviglia che lo aveva tenuto fuori nelle ultime partite. Dopo un primo tentativo di rimanere nel match, l’ex Tottenham ha subito un altro colpo alla stessa caviglia e ha lasciato il campo in lacrime. WalkerIl terzino destro inglese si era infortunato in un contrasto con Lemar al Wanda Metreopolitano, nel ritorno dei quarti di finale contro l’Atletico Madrid, ed è tornato a disposizione solo questa sera. Al suo posto dentro l’ucraino Zinchenko.

