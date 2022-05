Politkovskaja ricordata al Maxxi di Roma in un reading di scrittori per la Festa dell’Europa il 9 maggio

(Di mercoledì 4 maggio 2022) (Adnkronos) – “Io vivo la vita, e scrivo ciò che vedo”, così afferma Anna, giornalista celebre per i suoi coraggiosi reportage sulle violazioni dei diritti umani in Russia, a causa dei quali è stata assassinata a Mosca nel 2006. In occasione della, lunedì prossimo 9il Museo nazionale delle arti del XXI secolo e l’Accademia Molly Bloom -in collaborazione con la casa editrice Adelphi- dedicano una giornata alla grande giornalista russa e al suo libro “La Russia di Putin” (Adelphi 2005, traduzione a cura di Claudia Zonghetti), destinato a restare memorabile per la maestria e l’audacia con cui racconta storie pubbliche e private della Russia soffocata dal regime. Alla maratona di lettura partecipano artisti, attori, giornalisti e, tra cui Edoardo ...

