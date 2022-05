“Pnrr, un'occasione perduta per la sanità”, Confapi alza la voce con il governo (Di mercoledì 4 maggio 2022) “La montagna ha partorito il topolino”. È questa l'opinione di Alessandro Ridolfi, Segretario Generale Confapi sanità, intervenuto questa mattina presso lo Spazio Mastai, in Roma, alla conferenza stampa dal titolo “Pnrr: un'occasione perduta per la sanità”. “Nonostante registriamo anche oggi il rapporto decessi causa Covid/popolazione residente tra i primi 10 Paesi al mondo – spiega Ridolfi – continuiamo a non vedere la realtà dei fatti. E cioè, la totale inadeguatezza di una rete di assistenza territoriale praticamente inesistente, incapace della tempestiva presa in carico del paziente che arriva in ospedale con una situazione di salute già compromessa. E la ricetta non può essere di certo la proposta della Casa di Comunità, dell'Ospedale di Comunità e/o l'Infermiere di famiglia”. ... Leggi su iltempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) “La montagna ha partorito il topolino”. È questa l'opinione di Alessandro Ridolfi, Segretario Generale, intervenuto questa mattina presso lo Spazio Mastai, in Roma, alla conferenza stampa dal titolo “: un'per la”. “Nonostante registriamo anche oggi il rapporto decessi causa Covid/popolazione residente tra i primi 10 Paesi al mondo – spiega Ridolfi – continuiamo a non vedere la realtà dei fatti. E cioè, la totale inadeguatezza di una rete di assistenza territoriale praticamente inesistente, incapace della tempestiva presa in carico del paziente che arriva in ospedale con una situazione di salute già compromessa. E la ricetta non può essere di certo la proposta della Casa di Comunità, dell'Ospedale di Comunità e/o l'Infermiere di famiglia”. ...

