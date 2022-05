Pallamano femminile, Serie A 2022: Brixen Südtirol e Jomi Salerno vincono l’andata dei playoff (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un risultato netto e uno di misura nelle due gare di andata di Pallamano femminile valide per i playoff del Campionato di Serie A 2022. Nello Specifico Brixen Südtirol ha sconfitto fuori casa Cassa Rurale Pontinia per 23-31. Jomi Salerno ha invece superato sempre in trasferta Alì Best Espresso Mestrino per 20-22. Nella prima sfida a salire in cattedra per le altoatesine è stata Sarah Hilber, giocatrice che ha letteralmente trascinato la propria squadra mettendo a referto undici reti. Bene anche Arassy Duran Morens con nove e Giada Babbo con sette. Nel secondo incontro, decisamente più combattuto, a fare la voce grossa per la compagine campana sono state Carlotta Pugliese e Arianna Brunetti, entrambe autrici di cinque reti, oltre che di ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) Un risultato netto e uno di misura nelle due gare di andata divalide per idel Campionato di. Nello Specificoha sconfitto fuori casa Cassa Rurale Pontinia per 23-31.ha invece superato sempre in trasferta Alì Best Espresso Mestrino per 20-22. Nella prima sfida a salire in cattedra per le altoatesine è stata Sarah Hilber, giocatrice che ha letteralmente trascinato la propria squadra mettendo a referto undici reti. Bene anche Arassy Duran Morens con nove e Giada Babbo con sette. Nel secondo incontro, decisamente più combattuto, a fare la voce grossa per la compagine campana sono state Carlotta Pugliese e Arianna Brunetti, entrambe autrici di cinque reti, oltre che di ...

