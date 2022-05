Mostra a Udine: I fiori del male, donne in manicomio nel regime fascista (Di mercoledì 4 maggio 2022) I fiori del male, donne in manicomio nel regime fascista a cura di Annacarla Valeriano e Costantino Di Sante si terrà sabato 7 maggio 2022 alle ore 17.00 al Reparto 9 – ex ospedale psichiatrico Parco di Sant’Osvaldo in Via Pozzuolo 330, Udine con la presenza dei curatori. I materiali documentari al centro del percorso espositivo attingono in larga parte all’archivio storico del manicomio Sant’Antonio Abate di Teramo. Sono figlie, madri, mogli, spose, amanti; sono donne vissute durante gli anni del regime fascista. Ai volti delle ricoverate sono affiancati diari, lettere, relazioni mediche che raccontano la femminilità a partire dalla descrizione di corpi inceppati e restituiscono l’insieme di ... Leggi su udine20 (Di mercoledì 4 maggio 2022) Idelinnela cura di Annacarla Valeriano e Costantino Di Sante si terrà sabato 7 maggio 2022 alle ore 17.00 al Reparto 9 – ex ospedale psichiatrico Parco di Sant’Osvaldo in Via Pozzuolo 330,con la presenza dei curatori. I materiali documentari al centro del percorso espositivo attingono in larga parte all’archivio storico delSant’Antonio Abate di Teramo. Sono figlie, madri, mogli, spose, amanti; sonovissute durante gli anni del. Ai volti delle ricoverate sono affiancati diari, lettere, relazioni mediche che raccontano la femminilità a partire dalla descrizione di corpi inceppati e restituiscono l’insieme di ...

