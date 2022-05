Malati e derubati in Campania, l’appello di una paziente oncologica raccoglie oltre 60 mila firme (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Sono una paziente oncologica e devo effettuare un esame urgentemente. Prima, avendo codice 048 (che identifica in breve il tipo di patologia cronica), ero esente dal pagare per effettuare esami quali tac, pet. Ora, poiché con la recente delibera regionale 599/21 si è rivisto il tetto di spesa per ogni struttura sanitaria, mi trovo come molti a dover pagare una risonanza magnetica (per fortuna non una pet, anche se non è detto) senza poter usufruire del l’esenzione, oltre al danno anche la beffa.” Queste le parole con le quali Manuela Dell’Unto introduce l’argomento della sua petizione, che in un solo mese su Change.org ha raccolto oltre 60mila firme da tutta Italia.Manuela spiega di non essere da sola: “da 3 anni mi sto curando, non mi era mai successo. La cosa grave è che non sta ... Leggi su ildenaro (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Sono unae devo effettuare un esame urgentemente. Prima, avendo codice 048 (che identifica in breve il tipo di patologia cronica), ero esente dal pagare per effettuare esami quali tac, pet. Ora, poiché con la recente delibera regionale 599/21 si è rivisto il tetto di spesa per ogni struttura sanitaria, mi trovo come molti a dover pagare una risonanza magnetica (per fortuna non una pet, anche se non è detto) senza poter usufruire del l’esenzione,al danno anche la beffa.” Queste le parole con le quali Manuela Dell’Unto introduce l’argomento della sua petizione, che in un solo mese su Change.org ha raccolto60da tutta Italia.Manuela spiega di non essere da sola: “da 3 anni mi sto curando, non mi era mai successo. La cosa grave è che non sta ...

