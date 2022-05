LIVE Treviso-Olimpia Milano 15-10, Serie A basket 2022 in DIRETTA: Nutribullet in vantaggio, Datome sfiora già la doppia cifra con 9 punti (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18-19 Bomba di Bentil, contro-sorpasso Armani Exchange 18-16 Green dall’arco, Treviso ritorna davanti 15-16 Hall in penetrazione, primo vantaggio Olimpia 15-14 Appoggio vincente di Ricci, Milano ritorna a contatto! -3? alla prima sirena 15-12 Schiacciata di potenza a due mani per Tarczewski, -3 Armani Exchange 15-10 Russell dal pitturato, +5 per la Nutribullet 13-10 Il numero 70 dell’Olimpia è on fire: altro canestro e 9 punti per Gigi 13-8 Tripla di Bortolani, Treviso continua a rimanere davanti 10-8 Datome implacabile: 7 punti in fila per l’ex Fenerbahce Istanbul 10-6 Bortolani da due punti, Treviso rimane a ... Leggi su oasport (Di mercoledì 4 maggio 2022) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18-19 Bomba di Bentil, contro-sorpasso Armani Exchange 18-16 Green dall’arco,ritorna davanti 15-16 Hall in penetrazione, primo15-14 Appoggio vincente di Ricci,ritorna a contatto! -3? alla prima sirena 15-12 Schiacciata di potenza a due mani per Tarczewski, -3 Armani Exchange 15-10 Russell dal pitturato, +5 per la13-10 Il numero 70 dell’è on fire: altro canestro e 9per Gigi 13-8 Tripla di Bortolani,continua a rimanere davanti 10-8implacabile: 7in fila per l’ex Fenerbahce Istanbul 10-6 Bortolani da duerimane a ...

SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Basket #LegaA Al termine del #primoquarto, #Olimpia avanti 19-18 a #Treviso. #live - SSportNetwork : #SuperSportLIVE #Basket #LegaA Via al recupero fra #Treviso e #Olimpia! Segui gli aggiornamenti #live con noi! - tribuna_treviso : LA DIRETTA STREAMING / Azofstal sotto un attacco pesantissimo. Il Cremlino smentisce la dichiarazione di guerra del… - zazoomblog : LIVE Treviso-Olimpia Milano Serie A basket 2022 in DIRETTA: aggiornamenti in tempo reale - #Treviso-Olimpia… - infoitsport : LIVE Treviso-Virtus Bologna 76-113, Serie A basket 2022 in DIRETTA: netta vittoria dei bianconeri, primo posto mate… -