L'idea regalo perfetta per il battesimo? Un gioiello senza tempo (Di mercoledì 4 maggio 2022) Tra le tante occasioni difficili in cui fare regali, il battesimo rappresenta una vera e propria scommessa. Visto che chi riceverà il dono non ha ancora un gusto personale, bisognerà quindi lavorare di fantasia e lungimiranza per azzeccare il presente. Come assicurarsi di non commettere un errore, senza rinunciare a personalità ed eleganza? Con un gioiello. Un bracciale, una collana o un paio di orecchini sono i più indicati, indipendentemente che siano oro, argento, con pietre preziose o con ciondoli. Con i grandi classici non si sbaglia mai. Un po' per tutti i gusti, i gioielli battesimo sono la scelta di classe per eccellenza. Una promessa fatta per durare per sempre.

