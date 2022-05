La maglia indossata da Maradona contro l’Inghilterra è stata venduta per oltre 7 milioni di sterline (Di mercoledì 4 maggio 2022) «Dei 2.548 gol che sono entrati nella storia dei Mondiali ce ne sono almeno due che è impossibile dimenticare. Iconici. E quei due sono stati realizzati con la stessa camiseta. Si tratta della maglietta azzurra della Nazionale argentina. Più precisamente quella che indossò Diego Armando Maradona, la numero 10, per segnare i due gol del 2-1 rifilato all’Inghilterra a Messico 1986» È l’introduzione tra il sacro e l’epico che il Clarìn sceglie per scrivere che questo mercoledì, a quasi 36 anni da quel magico pomeriggio, la maglietta di Diego è stata venduta all’asta al miglior offerente in cambio di 7,1 milioni di sterline. Si tratta di una cifra record per una maglia da calcio. L’asta tenuta sul sito britannico Sotheby’s dopo la scelta di Steve Hodge, uno degli inglesi ... Leggi su ilnapolista (Di mercoledì 4 maggio 2022) «Dei 2.548 gol che sono entrati nella storia dei Mondiali ce ne sono almeno due che è impossibile dimenticare. Iconici. E quei due sono stati realizzati con la stessa camiseta. Si tratta della maglietta azzurra della Nazionale argentina. Più precisamente quella che indossò Diego Armando, la numero 10, per segnare i due gol del 2-1 rifilato ala Messico 1986» È l’introduzione tra il sacro e l’epico che il Clarìn sceglie per scrivere che questo mercoledì, a quasi 36 anni da quel magico pomeriggio, la maglietta di Diego èall’asta al miglior offerente in cambio di 7,1di. Si tratta di una cifra record per unada calcio. L’asta tenuta sul sito britannico Sotheby’s dopo la scelta di Steve Hodge, uno degli inglesi ...

Advertising

napolista : La maglia indossata da Maradona contro l’Inghilterra è stata venduta per oltre 7 milioni di sterline Il Clarìn: «È… - sportli26181512 : #Marketing #Notizie Maradona, la maglia della Mano de Dios venduta a 8,5 mln: La maglia indossata da Diego Armando… - salv_amoroso : La maglia indossata da #Maradona nel match storico tra #Argentina e #Inghilterra del 1986 con la doppietta iconica… - RSIsport : ?La maglia indossata da Maradona nel 1986 in occasione della famosa Mano de Dios venduta all'asta per 9,3 milioni d… - ntomc : Quasi 9 milioni di dollari. Per una maglia indossata durante 45 minuti. -