Il regime Speranza continua: "Sul lavoro mascherine anche all'aperto" (Di mercoledì 4 maggio 2022) Due anni fa siamo stati costretti a distinguere tra amici e congiunti, i primi infettabili e i secondi no. Poi tra aperitivi pre o post ore 18, come se l'apertura o la chiusura di un bar alla sera potesse bloccare la trasmissione del virus. Infine i ragazzi si sono ritrovati ad indossare la mascherina a scuola, cinque ore filate, per poi togliersela allegramente appena fuori dall'istituto per andare al bar, al parco o a fare sport. Follie burocratiche? Certo, lo sosteniamo da tempo. Ma chi pensava di aver visto il peggio, si sbagliava. Oggi arriva infatti la ciliegina sulla torta, l'ennesima incomprensibile regolina che distingue, o discrimina, tra lavoratori privati e del settore pubblico. Mentre per i secondi infatti l'obbligo di mascherina non è più in vigore, al massimo parliamo di raccomandazione, i primi, per chissà quale motivo, saranno costretti ad indossarla fino a giugno.

