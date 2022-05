I ricercatori di Chernobyl | “Il nostro lavoro è stato distrutto dai russi” Studiavano batteri capaci di ‘mangiare’ scorie radioattive

(Di mercoledì 4 maggio 2022) Quando lo scorso 12 aprile un gruppo ristretto di scienziati ucraini è riuscito a entrare nei laboratori di, ha notato che dei dati raccolti prima dell’occupazione russa era rimasto poco. All’interno dell’ex centrale nucleare si stavano studiando deidi “mangiare” ledel disastro nucleare del 1986. Ora però itemono che il lorosia andato in gran parte perduto. La ricercatrice Olena Pareniuk stava analizzando la diversità microbica delle pozze d’acqua – ormai prosciugate da tempo – nella struttura di contenimento intorno al reattore 4,nell’esplosione del 1986. Come molti dei suoi colleghi è stata trasferita a ?ernivci all’inizio dell’occupazione russa della centrale. Poi ha ...

