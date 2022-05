Guerra in Ucraina, nella regione di Kiev trovati finora oltre 1.200 corpi. Zelensky: “Le truppe russe non rispettano gli accordi” (Di mercoledì 4 maggio 2022) Con altri 20 corpi, trovati nei villaggi della regione di Kiev liberati dall’occupazione dell’esercito russo, sale a 1.235 il numero dei cadaveri di civili recuperati dall’inizio della Guerra in Ucraina. A riferito è stato il capo della polizia della zona di Kiev, Andrey Nebitov, citato da Unian. “Solo ieri sono stati trovati altri 20 corpi senza vita. La maggior parte delle persone era di Borodyanka e dei villaggi vicini, e di insediamenti di Vyshhorod”, ha affermato, “la maggior parte di loro è morta a causa del fuoco di armi leggere. Possiamo parlare di crimini su larga scala commessi dall’esercito russo nella regione di Kiev”. Continua l’operazione umanitaria a Mariupol. Oggi sono ... Leggi su lanotiziagiornale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Con altri 20nei villaggi delladiliberati dall’occupazione dell’esercito russo, sale a 1.235 il numero dei cadaveri di civili recuperati dall’inizio dellain. A riferito è stato il capo della polizia della zona di, Andrey Nebitov, citato da Unian. “Solo ieri sono statialtri 20senza vita. La maggior parte delle persone era di Borodyanka e dei villaggi vicini, e di insediamenti di Vyshhorod”, ha affermato, “la maggior parte di loro è morta a causa del fuoco di armi leggere. Possiamo parlare di crimini su larga scala commessi dall’esercito russodi”. Continua l’operazione umanitaria a Mariupol. Oggi sono ...

