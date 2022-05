Festa del SS Crocifisso 2022: scritta una pagina indelebile della storia di Monreale (Di mercoledì 4 maggio 2022) Festa del SS Crocifisso 2022 Monreale – È destinata ad entrare nella storia di città la Festa del SS. Crocifisso 396esima edizione. Registrata una straordinaria ed incredibile partecipazione della popolazione per tutta la durata della Festa, dal 30 aprile giornata in cui hanno avuto inizio i festeggiamenti, fino al 3 maggio giornata apice per i fedeli che hanno partecipato in massa alla processione dedicata al Venerato Simulacro del SS Crocifisso. Fino alle 3 di notte (ormai 4 maggio) i fedeli facevano registrare il pienone non soltanto nelle due piazze principali del Paese (Piazza Guglielmo II e Piazza Vittorio Emanuele) ma anche per tutte le vie ... Leggi su filodirettomonreale (Di mercoledì 4 maggio 2022)del SS– È destinata ad entrare nelladi città ladel SS.396esima edizione. Registrata una straordinaria ed incredibile partecipazionepopolazione per tutta la durata, dal 30 aprile giornata in cui hanno avuto inizio i festeggiamenti, fino al 3 maggio giornata apice per i fedeli che hanno partecipato in massa alla processione dedicata al Venerato Simulacro del SS. Fino alle 3 di notte (ormai 4 maggio) i fedeli facevano registrare il pienone non soltanto nelle due piazze principali del Paese (Piazza Guglielmo II e Piazza Vittorio Emanuele) ma anche per tutte le vie ...

