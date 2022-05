Fedez: “Prima di avere un tumore avevo un obiettivo in soldi, era di 200 milioni. Ora non me ne frega più niente” (Di mercoledì 4 maggio 2022) “Prima di avere un tumore avevo un obiettivo in soldi, era di 200 milioni. Ora non me ne frega più niente“. A dirlo è Fedez che, nell’ultima puntata del suo podcast Muschio Selvaggio, ha affrontato con il collega Lazza e l’amico Luis Sal il tema “Ambizioni e obiettivi”, parlando in Prima persona e spiegando come la malattia abbia ridefinito le sue priorità. Tra queste, Prima di scoprire di avere un raro tumore al pancreas, c’era anche la ricchezza: “Ti faccio un esempio – ha detto il cantante -. Mi sono detto che non ha senso e sai perché? Perché metti che arrivi a 200, poi vuoi sempre di più, poi sono 300, poi 400. Poi arrivi al miliardo e comunque ti ... Leggi su ilfattoquotidiano (Di mercoledì 4 maggio 2022) “diununin, era di 200. Ora non me nepiù“. A dirlo èche, nell’ultima puntata del suo podcast Muschio Selvaggio, ha affrontato con il collega Lazza e l’amico Luis Sal il tema “Ambizioni e obiettivi”, parlando inpersona e spiegando come la malattia abbia ridefinito le sue priorità. Tra queste,di scoprire diun raroal pancreas, c’era anche la ricchezza: “Ti faccio un esempio – ha detto il cantante -. Mi sono detto che non ha senso e sai perché? Perché metti che arrivi a 200, poi vuoi sempre di più, poi sono 300, poi 400. Poi arrivi al miliardo e comunque ti ...

Advertising

FQMagazineit : Fedez: “Prima di avere un tumore avevo un obiettivo in soldi, era di 200 milioni. Ora non me ne frega più niente” - ParliamoDiNews : X Factor, dopo Fedez annunciato un altro giudice: sarà la prima volta #factor #fedez #annunciato #giudice #sarà - infoitcultura : X Factor 2022: la prima volta di Ambra Angiolini in giuria (con Fedez) - We_Are_Legends1 : RT @We_Are_Legends1: @Fedez prima di essere abbracciato da @GiGiHadid VS Dopo che Gigi lo ha abbracciato Direi p… - nelsixv_ : RT @adorototale: Fedez è tranquillo e rilassato come la prima serata all’ariston ?? #MetGala -