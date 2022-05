Fast Food, ecco come cambia anche il McDonald: dalla App nuove esperienze e possibilità d’acquisto (Di mercoledì 4 maggio 2022) McDonald’s sceglie di “potenziare” ulteriormente la sua applicazione ufficiale con delle nuove idee. Quali sarebbero? Il McDonald’s si aggiorna, concentrandosi sul miglioramento della propria app – Computermagazine.itLa nuova app di McDonald’s è davvero unica nel suo genere. Lo diciamo perché, a differenza di prima, sembra che offrirà delle nuove e più veloci possibilità di acquisto sia nei ristoranti che nei McDrive, come anche dei menu interattivi ma anche sistemi predittivi sulle vendite in grado di abbattere gli sprechi e di rendere maggiormente efficienti le cucine. Tutto ciò è dovuto in occasione della pandemia da Covid-19, la quale ha cambiato il modo di comprare un panino. LEGGI ... Leggi su computermagazine (Di mercoledì 4 maggio 2022)’s sceglie di “potenziare” ulteriormente la sua applicazione ufficiale con delleidee. Quali sarebbero? Il’s si aggiorna, concentrandosi sul miglioramento della propria app – Computermagazine.itLa nuova app di’s è davvero unica nel suo genere. Lo diciamo perché, a differenza di prima, sembra che offrirà dellee più velocidi acquisto sia nei ristoranti che nei McDrive,dei menu interattivi masistemi predittivi sulle vendite in grado di abbattere gli sprechi e di rendere maggiormente efficienti le cucine. Tutto ciò è dovuto in occasione della pandemia da Covid-19, la quale hato il modo di comprare un panino. LEGGI ...

Advertising

GreenRetail2018 : Osservatorio Small Business SumUp: il 64% delle transazioni per il Fast Food Restaurant è contactless… - yy01329 : Osservatorio Small Business SumUp: il 64% delle transazioni per il Fast Food Restaurant è contactless… - animartinez6 : @dieguez_ Nooo, fast food?!! Noooo!!!anda a comer fritanga a tu casa!!!!!! - FORZAPENNETTA : @_lesfleursdusab Si per un fast food ha prezzi esagerati ??????? - olitgiorgio : Conferenza LegalTech in presenza a Roma..fast food veloce..rientro al volo..ed uno squarcio d'immagine all'improvvi… -