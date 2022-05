Enrico Mentana | ' Non invito chi appoggia o giustifica l' invasione russa in Ucraina'

Advertising

ilpost : Enrico Mentana sugli ospiti che giustificano Putin - rulajebreal : Mentana commenta le parole di Lavrov:”Conosco bene le leggi razziali del 1938 in Italia: se Hitler fosse stato ebre… - La7tv : #intanto Enrico #Mentana commenta le parole del ministro russo #Lavrov: 'Conosco bene le leggi razziali del 1938 in… - marialetiziama9 : RT @GeMa7799: Ucraina, Enrico Mentana: “Non invito chi sostiene la Russia”....CHICCO SEI PROPRIO CADUTO IN BASSO, SEI DIVENTATO UN PICCOLO… - YanAdventure : E questo accade mentre la polemica sull'intervista di Lavrov infiamma il web, mentre nemmeno 4 ore fa Enrico Mentan… -

Il direttore del Tg La7, via Twitter, rivendica di non aver mai invitato chi appoggia l'invasione russa in Ucraina. Il tweet di'Scrissi qui 5 mesi fa che mi onoravo di non aver mai ospitato nel Tg ...Sulla guerra in Ucraina, e sugli interventi in tv sul tema, arriva il messaggio del direttore del Tg La7ai telespettatori attraverso l'account Twitter della rete. 'Scrissi qui 5 mesi fa che mi onoravo di non aver mai ospitato nel Tg che dirigo nessun esponente dei no vax. Allo stesso modo ...tra chi è per la parità tra uomo e donna e chi è contro, tra chi vuole la democrazia – conclude il messaggio firmato dal direttore Mentana – e chi sostiene la dittatura”.la stessa scelta non è stata compiuta da Enrico Mentana, che tutti i giorni dedica un programma speciale di approfondimento al conflitto in Ucraina. Il direttore del Tg di La7 ha scritto un duro post ...